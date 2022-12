Gf Vip | un concorrente abbandona la casa Ecco cosa è successo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Gf Vip sempre più nell’occhio del ciclone per le varie dinamiche che si stanno attualizzando nelle ultime settimane. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality con al timone Alfonso Signorini accompagnato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Sarà una serata ancora una volta ricca di colpi di scena che potrebbe L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Anticipazioni 10 ottobre, nuovi ingressi e un nuovo ritiro.accadrà Gf Vip Anticipazioni puntata 13 ottobre, nuove liti, guai per Pamela. Eliminazioni Gf Vip 7 Anticipazioni puntata 17 ottobre, rischio squalifiche, nuovi scontri e sei nuovi ingressi Anticipazioni Gf Vip 7, puntata 27 ottobre, squalifica in arrivo? Sorprese ed eliminazioni Gf Vip 7 Anticipazioni 7 ...

Su chi potrebbe essere il vincitore del Gf7 e chi sia ilpiù falso , l'ereditiera ha dichiarato: Scopri le ultime news sul Grande Fratello...è un problema per Signorini I problemi di salute di Antonino Spinalbese La casa del Grande Fratellodi quest'anno sembra essere sempre più un vero e proprio lazzaretto : l'ultimoad ...Non è il primo concorrente che in questa edizione lascia per qualche giorno la casa ma per lui sarà tutto un po’ più lungo. Il GF Vip gli concede di lasciare il gioco ma non vuole perderlo. Faranno ...Da Amici di Maria De Filippi alla Casa del Gf Vip 7 Durante le ultime ore della diretta del game show di Alfonso Signorini è ...