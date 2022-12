Calcio | ManUtd Ten Hag ' Io contavo su CR7 | ma lui voleva andar via'

Tiscali

"Sapeva che quell'intervista avrebbe avuto delle conseguenze", dice il tecnico dei red devils MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Non mi ha mai detto che voleva andar via e io, così come il club, contavo su ...Il tecnico dello United archivia il caso CR7 in poche parole: "Nello spogliatoio servono le giuste personalità" MADRID (SPAGNA) - "Cristiano Ronaldo non è più un giocatore del Manchester United, è il ...