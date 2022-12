Balli scatenati dei “naufraghi” sulla Geo Barents | ma non erano “esausti e traumatizzati”? Video

(Di sabato 10 dicembre 2022) Roma, 10 dic — Non avranno esorbitanti qualifiche o titoli di studio, ma che ballerini, e che cantanti questi immigrati che attraversano il Mediterraneo per riversarsi a fiumi entro i nostri confini: hanno il titolo professionale a malapena per raccogliere ortaggi ma Asereje lo ballano benissimo, soprattutto se c’è da festeggiare l’imminente sbarco a bordo del taxi del mare — pardon, nave Ong — di turno. Ma bisogna capirli, hanno tutto da festeggiare, al contrario nostro. Le Geodiventa una discoteca E’ quanto accaduto ieriGeo, dove i 248 clandestini hanno reagito alla notizia dell’assegnazione del porto di Salerno trasformando la nave in un villaggio vacanze dei primi anni 2000, con gli attivisti dell’Ong a fare da cringissimi e goffi animatori., cori, ...

Grande Fratello

Disegni, cartelloni, testi,e, per finire, la gioia per il lancio nel cielo di centinaia di palloncini. È in questo modo che Torrile ha celebrato - con il coinvolgimento di oltre 500 alunni del nido e delle ...Disegni, cartelloni, testi,e, per finire, la gioia per il lancio nel cielo di centinaia di palloncini. È in questo modo che Torrile ha celebrato " con il coinvolgimento di oltre 500 alunni del nido e delle ... Balli scatenati in camera da letto - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Disegni, cartelloni, testi, balli scatenati e, per finire, la gioia per il lancio nel cielo di centinaia di palloncini. È in questo modo che Torrile ha celebrato – con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...