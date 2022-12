Tite si dimette dopo l’eliminazione del Brasile | “L’avevo detto | è finito un ciclo”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tutto il popolo brasiliano avrà bisogno di tempo per metabolizzaredai Mondiali di Qatar 2022 della nazionale verdeoro. Ildi Neymar, infatti, si ferma ai quarti di finale, abbandonando la competizionela sconfitta rimediata poco ore fa contro la Croazia. Inoltre, al termine della partita, durante la conferenza stampa, l’allenatore brasilianoha confermato le sue dimissioni. dimissioniha anche commentato la sconfitta della sua nazionale: “Sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. Èunpiù di un anno e mezzo fa”. Traspare lo sconforto e la delusione dalle parole pronunciate dall’ormai ex ct dei ...

Quanto al ct, conferma le sue dimissioni: 'Una sconfitta dolorosa ma sono in pace con me stesso, e' la fine di questo ciclo. Una decisione che avevo preso gia' da un anno e mezzo, non sono uno ...si rifiuta di parlare della disorganizzazione difensiva della sua squadra, incapace di gestire il gol di vantaggio nel secondo tempo supplementare. "Eravamo in un'azione offensiva. Dopo aver ...(TUTTO mercato WEB) Per la Seleçao un nuovo dramma sportivo. La Croazia la elimina ai rigori, si dimette il ct Tite. O Ney fa 77 gol come Pelé ma non basta (la Repubblica) Ancora un’impresa per la ...Nessun gol fino al 90', botta e risposta nei supplementari con le reti di Neymar e Petkovic: 1-1. Dal dischetto decidono gli errori di Rodrygo (para Livakovic) e Marquinhos (palo) ...