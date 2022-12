Svolta nel giallo di Alice Neri morta carbonizzata | l’ipotesi sul principale sospettato fuggito all’estero

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022)nel caso di di, la 32enne trovatanella sua auto lo scorso 18 novembre a Concordia, in provincia di Modena. Ildi essere il suo assassino è stato individuato, ma si troverebbee le autorità stanno lavorando per catturarlo. Si tratta di un 29enne di origini tunisine, irregolare in Italia e destinatario di un’espulsione. In queste ore è stata perquisita la sua abitazione nel Modenese. L’uomo, che è stato informato della perquisizione dall’avvocato d’ufficio, Roberta Vicini, abita vicino al luogo del ritrovamento del cadavere della 32enne. Allo stato attuale delle indagini, gli inquirenti ipotizzano che l’indagato fosse presente nel bar quandosi era incontrata con un collega giovedì ...