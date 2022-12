Salernitana | Iervolino su Demme | Djuric e su altro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Danilo, presidente della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bussola 24. Queste le sue parole: "C'è stato un breve confronto con il direttore sportivo e non abbiamo ancora parlato di nulla. Laha già fatto ottimi acquisti e la squadra è valida. Siamo dodicesimi in classifica con dieci punti di vantaggio sulla terzultima, siamo una società seria che vuole tendere all'equilibrio e non faremo cose fantasiose, esotiche e folli. -afferrma- Siamo per le cose giuste, questa è la nostra linea. Ad oggi non ci sono novità, a mio avviso bisogna puntare sui giovani. So che volete sapere die tante altre cose. Ho deciso di fare qualche dichiarazione in meno, altrimenti entriamo in argomenti che alimentano ...

Notizie Napoli . Il presidente della Salernitana Danilo ha parlato ai microfoni di Radio Bussola 24 , toccando anche le tematiche relative al prossimo calciomercato: Demme - , parla il presidente...è ambizioso e fa bene a parlare di zona sinistra della classifica, questo dipenderà da ... se la Salernitana è quella di Roma con la Lazio è legittimo guardare avanti con fiducia. Il mix ...SALERNIATA DEMME – Il futuro di Diego Demme sembra in bilico. L'italo-tedesco non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione, in parte a causa dell'infortunio rimediato in estate e in p ...