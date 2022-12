Roma | novantenne rapinata a Torre Maura | l’aggressore le rompe il femore e la lascia a terra

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un’anziana di 94 anni è stata ricoverata in ospedale con ilrotto e un trauma cranico. Un uomo, per rapinarla, l’ha scaraventata adopo aver bussato alla porta dell’abitazione nel quartiere. Il racconto della violenta rapina aSecondo quanto la vittima ha raccontato, uno sconosciuto ha bussato al campanello della porta di casa. La 94enne ha aperto la 94enne e immediatamente il rapinatore l’ha spinta con forza facendola cadere violentemente. La botta le ha provocato la rottura del collo dele un trauma cranico. LEGGI ANCHE Stazione Termini, giovane romeno terrorizza i passeggeri impugnando due bottiglie di vetro, molestie sessuali nell'ascensore della metro C a Centocelle: ...

RomaToday

Sul posto per indagare sull'accaduto sono invece intervenuti i carabinieri della stazioneAlessandrino e quelli del nucleo radiomobile della compagniaCasilina. Due rapine in casa in un ...... esce per una passeggiata sotto la pioggia e viene travolto da un'auto: mortoUn rapinatore alla porta. Un malvivente senza scrupoli. Vittima del bandito una anziana 94enne, ricoverata in ospedale con il femore rotto ed un trauma cranico dopo essere stata scaraventata in terra ...Le statistiche raccontano di schianti frontali, contro muri o alberi. Domenica sera Alessia Sbal, giovane estetista, è stata travolta sul Gra dove era ...