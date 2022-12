Preghiera del mattino del 9 Dicembre 2022 | “Donami la Tua Luce”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da Ladi Maria.

... durante la: 'Avrei voluto oggi portarti il ringraziamentopopolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli ...... accanto alle unità di stoccaggiocombustibile nucleare esaurito. Papa Francesco si commuove e interrompe la suaall'Immacolata mentre invocava la pace per l'Ucraina ai piedi della ...Il Natale entra nel vivo e tornano le tradizioni in piazza, tanto care ai romani: dalla preghiera del Papa al mercatino di Piazza Navona. FRANCESCO Ed è proprio il pianto di Papa Francesco per ...Francesco si commuove in occasione dell’omaggio all’Immacolata "Provo un grande dolore, la guerra è una sconfitta per l’umanità" ...