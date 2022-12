Perché Uomini e Donne oggi venerdì 9 dicembre 2022 non va in onda? Le ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ponte lungo per molti italiani, ma anche per, il dating show di Maria De Filippi che tiene compagnia al pubblico, ormai da anni. E lo fa tutti i giorni, dal lunedì ala partire dalle 14.45. Ma non: la padrona di casa, infatti, è in ‘vacanza’ e con lei tutto il parterre maschile e femminile della trasmissione, tra dame, cavalieri e tronisti., che non è andato inieri nel giorno dell’Immacolata, ha deciso di prendersi un altro giorno di festa e anche la puntata dislitta. Direttamente a lunedì.torna inlunedì 12, quindi, non andrà in ...