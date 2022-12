Mi sono sentito una m… | chiedo scusa a Bersani

(Di venerdì 9 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-3.mp4 Ricevo molto querele: alcunidei tentativi palesi di estorsione. Ma a farmi pentire di aver pubblicato una notizia è stata, di recente, una non-querela. Fare il direttore di un giornale è sicuramente meglio che lavorare, ma presenta alcune scocciature. Per esempio, essere querelati non tanto per quello che dici e scrivi, ma per omesso controllo, cioè per qualsiasi parola scritta sul giornale che dirigi. È un reato che si riferisce a una fattispecie desueta (datata anni Trenta, cioè il secolo scorso) quando i giornali avevano così pochi fogli che si presumeva che un direttore di giornale potesse controllare ogni virgola pubblicata. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 9 dicembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

