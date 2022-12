Manovra | addio al bonus ai 18enni Reddito di cittadinanza | respinte 240 mila domande

Vertice Usa - Russia a Istanbul su grano ucrainobonus 18enni, opposizioi all'attacco Europarlamento: fermati 2 italiani per corruzione Qatar L'Italia costruirà con Giappone e Gb il caccia del futuro - Vertice Usa - Russia a Istanbul ...I 230 milioni destinati ai 18enni per teatri, cinema, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a giornali, musei, concerti e mostre, saranno usati per altre iniziative ...Non più 18 App ma al suo posto nasce ''carta cultura": «una misura volta a tutelare dallo snaturamento delle finalità dell’applicazione che viene ...Non più 18 App ma al suo posto nasce ''carta cultura": «una misura volta a tutelare dallo snaturamento delle finalità dell’applicazione che viene ...