Luis Enrique | i piani per il futuro dell'ex-ct spagnolo

Commenta per primo L'addio dialla nazionale spagnola, con conseguente promozione dide la Fuente, apre diverse possibilità per l'ex - tecnico della Roja . Secondo AS , infatti, nei piani per il futuro di...In questa edizione: - Ufficiale, Spagna: esonerato- Il Real Madrid piomba su Muriqi - Caso Juve, interviene il Codacons - Lazio, due test programmati in Turchia gsl Sponsor“Il calcio è strano” è ciò che molti di noi hanno pensato vedendo la Nazionale marocchina trionfare sulle Furie Rosse ai rigori, durante gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in programma in Qat ...La Juve è in un momento delicato. I bianconeri potrebbero cambiare anche l'area tecnica: hanno già scelto chi vorrebbero in panchina ...