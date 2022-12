(Di venerdì 9 dicembre 2022) Non possiamo non riconoscere che siamo da secoli abbagliati dalla velocità, pertanto il lavoro di affermazione dellaè duro, ma non impossibile. I primi abbagli si sono verificati all’inizio del secolo scorso, quando la velocità iniziò letteralmente a drogare le società e le economie. Nel 1901, si disputò il primo Giro automobilistico d’Italia, accompagnato da tanto di pagine epiche di letteratura e poesia. Mario Morasso fondò addirittura la Poetica della Velocità, nel 1905. In uno suo saggio, titolato L’oppio della velocità, scriveva cose come: La velocità ha, per così dire, su noi l’effetto delle sostanze estasianti, è una specie di oppio, di morfina immateriale e invincibile; l’uomo moderno si affida sempre più gioiosamente alla voluttà della corsa e ne risente una più gradita delizia, poiché essa precisamente gli accorda almeno l’illusione di potere ciò ...

Linkiesta.it

Non dimentichiamo che laè un, e negarlo equivale a togliere qualcosa che dà pienezza alla vita dell'uomo. È necessaria una tattica argomentativa che aiuti laa divenire ...Lavora l'Europa, oh sì. Ladimostrata nel centrare obiettivi urgenti, come un tetto (efficace) al prezzo del gas o una ... scrive, è 'uno schiaffo alla competenza nazionale suldi ... La lentezza è un diritto e va resa socialmente desiderabile Oggi, come ogni 10 dicembre dal 1950, si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani. E se di diritti umani si parla, di questi tempi, forse come mai in passato, ciò è dovuto a due ragioni opposte.Sentieri, ciclovie, cammini e soprattutto le ciclabili sono una grande opera pubblica a basso costo e ad alto rendimento (e non provocano le morti causate dai pirati della strada). Dobbiamo puntare al ...