Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli dedica una coreografia a Muhammad Ali | “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022)si è esibita alla Fiera di Rimini, dove va in scena il tradizionale appuntamento con lain Festa (il tradizionale appuntamento nazionale riservato a chi pratica questo sport a livello amatoriale). La Campionessa del Mondo diha eseguito unaoriginale al cerchio,ta aAli, il pugile più forte di tutti i tempi e riconosciuto come uno dei piùsportivi in assoluto della storia. La marchigiana si è presetata all’appuntamento vestita da boxeur e ha infiammato la scena,ndosi poi a una lunga sessione di autografi. La ribattezzata Formica Atomica ha espresso il proprio entusiasmo attraverso i canali federali: “Per me è una ...