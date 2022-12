Da Focene a Testa di Lepre | un weekend con la “casetta di Babbo Natale” itinerante

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Fiumicino – “A partire da domani, e per le prossime due settimane, le località del nord ospiteranno ladi. Ci saranno animazione per bambini, zucchero filato e ovviamente la presenza di, a cui i bambini potranno portare le proprie letterine. Si comincia domani, sabato 10 dicembre, alle 14.30 a Torrimpietra. Domenica 11 dicembre, dalle 10 alle 13, lasi troverà a, davanti alla polisportiva. Sempre l’11, alle 14.30 sarà a Granaretto, dalle ore 15 alle 18, lasarà invece a Tragliatella, mentre il 17 dicembre dalle ore 14 alle 17 si sposterà adie infine il 18 dicembre dalle 10 alle 18 a Passoscuro, davanti la chiesa. Tanti appuntamenti da non perdere in ...