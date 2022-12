Concorso per dirigenti scolastici Corso preparazione | 285 ore di lezione | simulatore preselettiva | modulo informatica e modulo inglese Proroga sconto a 299 euro a seguito di richiesta da parte degli utenti

Ti Consiglio

Tutte le informazionipartecipare sono pubblicate sul sito www.spazioambiente.org . Scade il 16 dicembre 2022 l'invio della scheda di adesione e partecipare gratuitamente alletterario " ...... non è il classicodi bellezza e talento in cui si cerca esclusivamente la perfezione, ma è unnato propriotutti, ovvero bambini dai 3 ai 13 anni, ragazze e ragazzi dai 14 ai ... Comune di Pescara: concorso per esperti, vari profili Come abbiamo visto, l’Agenzia delle Entrate è nel pieno di un’ondata di assunzioni, anche di professionisti tecnici, soprattutto architetti, ingegneri, ...ANCONA - Il programma odierno di Corto Dorico invita a piazzarsi alla Mole Vanvitelliana di Ancona dal primo pomeriggio e a non schiodare sino a notte fonda. In apertura, la seconda edizione ...