(Di venerdì 9 dicembre 2022) La società Emma Villas Aubay Siena, in data odierna, comunica che il tecnico Paolo Montagnani è stato sollevato dall’incarico. Il club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata allo staff tecnico composto da Omar Pelillo e Simone Cruciani. Fonte articolo e foto: www.legavolley.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Lega Pallavolo Serie A

(Farmacopea) XII edizione. [3] Art. 1, co. 4, L. n. 12/2001. [4] Art. 89, co. 3, D. Lgs n. 219/2006. [5]Aifa (Agenzia italiana del farmaco) del 06.06.2016. [6] D. Lgs. n. 219/...... eludendo inoltre l'obbligo didei superamenti sia in merito alle emissioni in ...del 22 novembre della Regione Lazio e l'utilizzo di alcuni suoi passaggi in un comunicato stampa... COMUNICAZIONE UFFICIALE Ritiro Lazio in Turchia: ufficiale una nuova partnership per il club biancoceleste. I dettagli Mancano pochi giorni alla partenza della Lazio per il ritiro in Turchia e il club sta sistemando gli ulti ...Un cantiere ancora aperto: è quello delle agevolazioni con il superbonus al 110%. All’interno della maggioranza di governo, infatti, non si attenua il pressing soprattutto di ...