Cocktail il giorno della morte Sassoli | gaffe a sinistra e Ue in imbarazzo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Clamorosadei Socialisti e democratici in memoria di David: brindisi nel primo anniversario dalla scomparsa del fu presidente del Parlamento europeo all'età di 65 anni per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. A denunciare l'imbarazzante scivolone è stato l'ex storico portavoce di. Roberto Cuillo ha pubblicato su Twitter il messaggio del gruppo S&D di cui fa parte anche il Partito democratico. Si legge nel biglietto: “Cari membri, cari colleghi, ho il piacere di invitarti al ricevimento per l'Anno nuovo il prossimo 11 gennaio 2023 alle ore 19: sarà un'occasione per discutere insieme le prospettive politiche per il 2023”. Insomma, un party. Cuillo ha aggiunto a correndo un commento di grande disappunto: “11 gennaio 2023, esattamente un anno dopo ladi ...

