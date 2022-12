Brasile eliminato | stampa sudamericana | “Difficile capire secondo tempo supplementare”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 scatena subito i commenti dellabrasiliana, che accoglie come una autentica tragedia la sconfitta ai rigori degli uomini di Tite contro la Croazia. “Il sogno del sesto titolo è per il 2026” titola O Globo, che poi entra nel dettaglio della partita attraverso i commenti dei propri editorialisti. “Serviràperquanto accaduto nel– si legge – Questa talentuosa generazione e questo staff tecnico meritavano un risultato diverso, ma il calcio sa essere implacabile.” SportFace.

...hanno deciso il primo quarto di finale tra Croazia e. I verde - oro ne hanno sbagliati due, Modric e compagni invece hanno confermato la stessa precisione degli ottavi quando hannoIlè statodalla Croazia ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una delusione immensa per tutto il popolo brasiliano e per la Selecao, con Neymar che dopo i rigori è scoppiato ...Il numero 10 della Seleçao Neymar ha trovato la rete numero 77 con la maglia verdeoro, che gli permette di agganciare Pelé in una speciale classifica. Neymar ha raggiunto Pelé come miglior marcatore n ...Il Brasile viene eliminato ai rigori: la partita era finita 0 a 0 e nei tempi supplementari le due squadre avevano pareggiato 1-1 ...