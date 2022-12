Assalto alle pensioni minime | è tensione all’interno della maggioranza

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 dicembre 2022) E’sul tema delle, che non aumenteranno come aveva promesso Forza Italia in campagna elettorale, ma saranno semplicemente ritoccate un di poco in aggiunta alla consueta rivalutazione annuale necessaria a tener conto dell’inflazione eperdita del potere d’acquisto. Una decisione che era nell’aria e che è stata confermata senza mezzi termini dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Durigon: nessuna novità sulleNel semi-silenzio che caratterizza il giorno dell’Immacolata, il sottosegretario Durigon ha ammesso che in tema di“non ci sono novità, non ci sono le risorse purtroppo”. “Comunque si comincia già a dare un segnale importante portando le ...