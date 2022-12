A Udine arriva la Casetta di Babbo Natale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nei fine settimana dall’8 al 24 dicembre in piazza San Giacomo i bambini potranno visitare ladidove assesteranno a cori, concertini, rappresentazioni a tema natalizio, giochi e laboratori organizzati da animatori in costume e, nelle ultime quattro date in programma, avranno anche al possibilità di consegnare la letterina a. Gli eventi sono organizzati dall’Ufficio Turismo e Grandi Eventi del Comune diin collaborazione con il Ludobus e la Società Filologica Friulana. “Con questa iniziativa – ha spiegato l’Assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz – abbiamo voluto coinvolgere anche i più piccoli nel clima natalizio che nel mese di dicembre si respira nella nostra città. Siamo certi infatti che un’iniziativa ...

Il Friuli

