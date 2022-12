(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nei fine settimana dall’8 al 24 dicembre in piazza San Giacomo i bambini potranno visitare ladidove assesteranno a cori, concertini, rappresentazioni a tema natalizio, giochi e laboratori organizzati da animatori in costume e, nelle ultime quattro date in programma, avranno anche al possibilità di consegnare la letterina a. Gli eventi sono organizzati dall’Ufficio Turismo e Grandi Eventi del Comune diin collaborazione con il Ludobus e la Società Filologica Friulana. “Con questa iniziativa – ha spiegato l’Assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz – abbiamo voluto coinvolgere anche i più piccoli nel clima natalizio che nel mese di dicembre si respira nella nostra città. Siamo certi infatti che un’iniziativa ...

Secondo stop di fila per l'Apu Old Wild Westche questa sera si è dovuta arrendere al cospetto di Unieuro Forlì. Nonostante le ottime ... La secondaa 2 minuti e 32 secondi dalla prima ...Dopo averlo presentato in concorso alla 79a Mostra del Cinema di Venezia, la regista Susanna Nicchiarellie Pordenone per accompagnare in sala il suo ultimo film Chiara, la storia di una santa, ma soprattutto la storia di una ragazza e della sua rivoluzione! Insieme a lei anche la giovane ... A Udine arriva la Casetta di Babbo Natale Emanuele e Michela Scarello continuano imperterriti il loro lavoro nel solco della qualità gastronomica, tra una cucina trasversale e un servizio ...Tragico incidente avvenuto ieri mattina nel territorio di Talmassons a Udine, in cui hanno perso al vita due centauri.