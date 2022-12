Twitter | sede di San Francisco trasformata in un dormitorio senza autorizzazione Avviate indagini sulla società di Musk

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il gruppoè sotto inchiesta a Sanin seguito ad una denuncia secondo cui laavrebbe convertito le stanze del suo quartier generale in dormitori. Una metamorfosi che sembra far parte del piano del nuovo padrone del social Elonche ha chiesto ai lavoratori di dedicare “lunghe ore ad alta intensità” dopo aver licenziato quasi metà della forza lavoro. Secondo le testimonianze dei dipendenti superstiti lacaliforniana dellaospita ora anche “camere da letto modeste con materassi sfatti, tende squallide e giganteschi monitor di telepreda sala conferenze” con da quattro a otto letti per piano. Tuttavia, come riferiscono media locali, lanon ha chiesto nessun permesso per poter utilizzare porzioni ...