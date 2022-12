“Striscia La Notizia” | le interviste di Enrico Lucci alla “Prima” della Scala di Milano

Striscia la notizia

... De Andreis ha asserito che dopo anni e anni nei quali a dominare la fascia oraria compresa tra le 20.35 e le 21.20 è stato il competitor in onda su Canale5la, da qualche stagione ...Rapallo . La rapallese Valentina Corradi, giovanissima campionessa italiana di danza latino americana, é entrata a far parte della famiglia dilae affianca il Gabibbo all'interno del programma " Paperissima Sprint ", che va in onda ogni domenica alle 20:35 su Canale 5. Striscia, ancora ascolti record: è il programma più visto della giornata con oltre 4.840.000 telespettatori - Striscia la Notizia SudTirol, Bisoli: "Le assenze non siano un alibi. Vogliamo continuare la striscia positiva" Il tecnico del SudTirol, Pierpaolo Bisoli, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa ...Si chiude a 3 vittorie la striscia positiva dei Knights di Legnano che incappano, come nella passata stagione, in una prova quanto meno opaca sul campo di Oleggio.