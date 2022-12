Prima esecuzione in Iran dall’inizio delle proteste Guardian | “La polizia spara alle donne in faccia | sul petto e sui genitali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non solo la repressioneforze di sicurezza e le uccisioni durante gli scontri in strada, da oggi anche il boia inizia a colpire le manifestazioni anti-governative in corso inda più di 2 mesi, scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini, la giovane deceduta mentre era in custodia dellamorale che l’aveva arrestata per aver indossato male il velo. È stata infatti eseguita lacondanna a morte di un dimostrante, Mohsen Shekar, arrestato durante le, come annunciato dalla magistratura della Repubblica Islamica. Le forze di sicurezza di Teheran continuano ad aprire il fuoco contro i manifestanti scesi in strada e i medici intervistati dalriferiscono che levengono generalmente colpite nella, sul ...