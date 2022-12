Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna

(Di giovedì 8 dicembre 2022) MADRID () (ITALPRESS) –non è più il ct. A ufficializzarlo la Federcalcio iberica in una nota. Fatale per l’exRoma la sconfitta ai rigori contro il Marocco agli ottavi dei Mondiali. La Rfef, che ringraziae i suoi collaboratori per il lavoro svolto dal 2018 a oggi, ha evidenziato la necessità di “partire con partire un nuovo progetto per la Nazionale spagnola, con l’obiettivo di proseguire con la crescita raggiunta negli ultimi anni”. Sono stati il presidente,Rubiales, e il direttore sportivo, Josè Francisco Molina, a comunicare la decisione alasturiano, che “è riuscito a dare un nuovo slancio alla Nazionale sin dal suo arrivo, ...

