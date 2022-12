L’ex Napoli sullo Scudetto | “C’è un timore | ma faccio il tifo per loro”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’inizio di stagione delè stato entusiasmante e gli azzurri adesso hanno tutte le carte in regola per poter sognare lo. La squadra allenata da Spalletti si trova infatti in solitaria in vetta alla classifica di Serie A con ben 8 punti di vantaggio sul Milan, esprimendo in questa prima parte di stagione un gioco sfavillante. Adesso il campionato è fermo a causa della sosta dovuta al Mondiale in Qatar e c’è grande attesa per il ritorno in campo degli azzurri che avverrà il 4 gennaio per affrontare l’Inter. Omar El Kaddouri El Kaddouri: “La gente dimerita lo” Il netto vantaggio non fa calare però l’attenzione dell’ambiente, oramai abituato a cocenti delusioni e, quindi, consapevoli dei rischi che può avere la ripresa del campionato. Lo ha confermato anche un ex ...