Le ultime piogge non ingannino. Da Nord a Sud il Paese resta in piena emergenza idrica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ledellesettimane non: la condizione idrologica delItaliaseriamente compromessa, in quanto le più recenti precipitazioni ristorano solo marginalmente il deficit accumulato. A segnalarlo è il Report settimanale dell’Osservatorio sulle Risorse Idriche dell’Anbi, l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, che registra una situazione di sofferenzaperdurante dal 2021 su ampie zone del(le portate del fiume Po, attualmente in leggera crescita, sono addirittura sotto media da fine 2020!). Il quadro In Piemonte, l’indicatore SPI (Standard Precipitation Index) a 12 mesi definisce “estrema” la condizione di siccità su tutta la regione (uniche eccezioni, i bacini di ...