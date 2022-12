I Top e i Flop tra gli ' italiani' al mondiale | da Amrabat a Zielinski 

Leggi su agi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) AGI - Tra fase a gironi e ottavi di finale, ai mondiali di calcio in Qatar sono scesi in campo 60 calciatori che giocano in Italia. Per quanto riguarda i Top, sono andati sicuramente oltre le aspettative Wojciech Szczesny, Olivier Giroud e Denzel Dumfries, protagonisti con le loro nazionali e con numeri da record. A brillare è stato anche un super Sofyan, faro della nazionale marocchina. WOJCIECH SZCZESNY: Il numero uno polacco è sembrato a tratti insuperabile con interventi superlativi. Respingendo il tiro dal dischetto di Lionel Messi, è diventato il terzo portiere nella storia dei mondiali a parare due rigori nei tempi regolamentari, eguagliando il record del connazionale Jan Tomaszewski a Germania 1974 e dello statunitense Brad Friedel (Corea del Sud/Giappone 2002). Con le sue parate il 32enne estremo difensore juventino ha trascinato la Polonia fino agli ...