GF Vip 7 | edizione bollente per gli Over 60 | la passione del vippone

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un’per gli50 quella del GF Vip 7, dove un altroè travolto della: la risposta della compagna allarma i fan. L’in corso del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Questadel Grande Fratello, che di settimana in settimana ci sta regalando grandissime soddisfazioni, è destinata a diventare una delle più lunghe della storia del reality. Secondo quello che ......gremito di melomani giunti da ogni parte del mondo e una folla di personalità istituzionali e... Boris Godunov ha aperto la stagione scaligera per la seconda volta dopo la memorabile...L'ex gieffina Miriana Trevisan parla a ruota libera della corrente edizione del GF Vip: le dichiarazioni a Casa Pipol ...Alexia ospite di Oggi è un altro giorno . Nel programma di Rai1 la cantautrice e compositrice presenta il suo ultimo disco My Xmas , ...