Gemma Capra Calabresi | chi è la mamma di Luigi Calabresi | “È una donna tosta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022)è stata la moglie del commissario, rimasta vedova con due figli piccoli e uno in arrivo, quando l’uomo fu ucciso il 17 maggio 1972. È in vendita il suo libro autobiografico, dal titolo «La crepa e la luce». A 50 anni dall’uccisione del commissario, a seguito della vicenda della morte dell’anarchico Pinelli, laha deciso di raccontarsi, iniziando un doloroso ma necessario percorso di vita e di perdono da quel giorno, che ha segnato la sua esistenza per sempre, fino ad oggi.è nata nel 1946 e ha 76 anni. Ha sposato, commissario di polizia, da cui ha avuto tre figli: Mario, noto giornalista e scrittore, e che ha ...