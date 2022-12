(Di giovedì 8 dicembre 2022) AGI - Ampliare le misure fiscali a vantaggio del Sud. Elevare le pensioni minime fino a 600 euro per gli anziani. Ampliare la decontribuzione per l'assunzione dei giovani fino ad 8mila euro. Rivedere 'Opzione donna' sul pensionamento anticipato per aumentarne il bacino di utenza. Estendere il mese aggiuntivo del congedo di maternità anchepaternità. Sarebbero alcuni dei temi principali, riferiscono fonti parlamentari, deglieconomica depositati ieri dalle forze politiche che sostengono il governo di Giorgia Meloni. La maggioranza sta discutendo per cercare un accordoprioritarilegge di bilancio da segnalare entro domenica 11 dicembre alle ore 15. Su 3.104 testi consegnati FdI, Lega, FI e Noi Moderati ne hanno ...

AGI - Agenzia Italia

Conto alla rovescia per la manovra. I partiti trattano sugli emendamenti Un 24enne di Montesarchio (Benevento) è stato arrestato per tentato omicidio: avrebbe accoltellato 20 volte un coetaneo in una piazzola di sosta ...Su alcune misure nella maggioranza ci sarebbero ancora punti di vista differenti, a partire da quelle sulle pensioni. Il margine di movimento è stretto: sui 35 miliardi messi in campo dalla manovra be ...