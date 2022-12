Brittney Griner è stata rilasciata La cestista Usa “scambiata” con un trafficante d’armi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La stella della WNBA: non è più una detenuta russa. Lo ha annunciato giovedì 8 dicembre il presidente americano Joe Biden. Una fonte informata sulla vicenda ha riferito la sua scarcerazione sarebbe dovuta ad uno scambio di prigionieri tra i due Paesi, che riguarda da lato russo ilViktor Bout, condannato negli Usa. Scambio da cui sarebbe invece rimasto escluso un altro americano che il Dipartimento di Stato ha dichiarato ingiustamente detenuto, Paul Whelan.è libera: scambio di prigionieri Usa-Russia con Viktor BoutAccanto al presidente Biden, alla Casa Bianca giovedì mattina, in conferenza stampa, c’era la moglie della giocatrice, Cherelle. “Dopo mesi di ...

E' atterrata in Texas la cestista americana. L'atleta torna a casa alla fine di un incubo nelle carceri russe durato mesi. La giovane era stata intercettata in un aeroporto russo, mentre era in trasferta, con dell'olio di ...Operazione allo scalo di Abu Dhabi. Biden: 'è stata all'inferno'. L'americana era stata condannata a 9 anni per droga a Mosca. Rilasciato anche il famigerato trafficante di armi russo, Viktor ...Brittney Griner è tornata negli Stati Uniti: ora visite mediche e riabilitazione. Ecco tutti i dettagli sul ritorno della cestista ...Modalità di un film di spionaggio, lo scambio di prigionieri tra la Russia e gli Stati Uniti d'America in cui è rimasta coinvolta la cestista Brittney Griner sulla ...