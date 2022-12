(Di giovedì 8 dicembre 2022)– “Per un Natale più bello, corri in!“, questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune diinsieme allaComunale Nilde Iotti. “Con laComunale Nilde Iotti, che ringrazio per le tantissime e originali idee che sempre propone per favorire la lettura, abbiamo pensato di fare unspeciale aie alle bambine della nostra Città in vista del Natale – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di– a partire da venerdì 9 dicembre fino a venerdì 23 dicembre,, al primo bambino o bambina che si recherà presso lacomunale ...

BaraondaNews

...mondo della letteratura per l'infanzia! Durante l'attività le operatrici della... Gli incontri, rivolti aidai 5 ai 10 anni, sono gratuiti e si svolgono a partire dalle ore 11.00 ......piccoli (3 - 8 anni) anche l'evento di letture e laboratori natalizi che si terrà nella... L'innata predisposizione deiper il gioco del far finta, che sul palcoscenico diventa ... Bambini in Biblioteca a Cerveteri: ogni giorno un libro in regalo Alberi di Natale, laboratori e letture in biblioteca. Festa per i bambini di Sassari nel centro storico, Li Punti e Caniga.Dal 9 dicembre a Pitigliano riparte l'iniziativa "Storie per sognare": ogni venerdì la biblioteca comunale invierà per WhatsApp una storia ...