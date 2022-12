Assegno unico potenziato | ecco i nuovi importi | chi resta escluso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “La natalità è il primo punto del nostro programma perché se continuiamo a guardare all'oggi e non al domani, come fatto in passato, niente si sostiene più”, ha detto la premier Giorgia Meloni. In questa direzione vanno infatti le due maggiorazioni del 50 per cento dell'universale figli a carico, cui vanno aggiunte le conseguenze della rivalutazione dovute all'inflazione (che potrebbe superare il 7,3 per cento): l'incremento del 50 per cento viene aumentato per tutti nel 2023 per il primo anno di vita del bambino, l'potrebbe quindi salire fino a un massimo di 280 euro. La seconda maggiorazione, sempre del 50 per cento, è prevista per le famiglie con 3 figli o più con Isee inferiore a 40mila euro. Per queste spetta una maggiorazione del 50% anche per i figli di età compresa tra 1 e 3 anni (non compiuti): si potrebbe ...