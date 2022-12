Anarchici greci rivendicano attentato Schlein

L'attentato, commesso lo scorso 2 dicembre, non ha provocato vittime o feriti. Un ordigno artigianale ha distrutto uno dei due veicoli nel parcheggio della residenza della Schlein. Un altro ordigno ...Un gruppo diha rivendicato l'attentato incendiario contro due auto del Primo consigliere dell'Ambasciata italiana ad Atene Susanna Schlein. Il gruppo, dal nome "Carlo Giuliani revenge nuclei", ha ...Ho amato Nico, 1988 e ancor più Miss Marx. Susanna Nicchiarelli è un mio piccolo culto. Mi piacciono le donne che le piacciono e i film che fa su di loro. L'ultimo, Chiara, nelle sale da un paio… Legg ...É arrivata una rivendicazione per l'attentato al primo consigliere dell'ambasciata italiana in Grecia Susanna Schlein. L'attentato si è verificato lo scorso 2 dicembre ...