WWE | Il New Day sbarca a sorpresa ad NXT! A Deadline andranno per i titoli di coppia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Quest’anno ci siamo abituati a vedere Superstar del main roster “scendere” ad NXT, chi per ritrovare se stesso come Apollo Crews, chi per puntare a riavere un titolo alla cintura come Dolph Ziggler, più altre toccate e fuga di altre Superstar. Stanotte è stato davvero sorprendente vedere il New Day ad NXT, con Kofi Kingston e Xavier Woods che hanno subito lanciato la sfida per idi, un match che vedremo tra pochi giorni in quanto NXTsi terrà sabato 10 dicembre. “Non avete battuto proprio tutti” Nel corso della puntata di NXT di stanotte i campioni didi NXT, i Pretty Deadly, hanno voluto celebrare l’inizio del periodo natalizio. I due hanno voluto leggere al pubblico la loro versione di “Night Before Christmas” affermando che non perderanno mai idi ...