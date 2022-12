“Uccisa a bottigliate dal marito” Cinzia | inutili i soccorsi | la figlia ha provato a salvarla

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tragedia in casa. Muore a 60 anni la nota parrucchiera di Blessaglia di Pramaggiore. L’omicidio è stato compiuto nella casa della vittima a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.Luison vieneper mano delGiuseppe Pitteri, reo confesso. Resta ancora da chiarire il movente che avrebbe spinto l’uomo a compiere l’insano gesto.Luisondal. Una vita spezzata brutalmente, quella della 60enne, titolare di un negozio di parrucchiera. La tragedia avviene proprio nell’abitazione della vittima intorno alle 13, quando Giuseppe Pitteri, da tutti conosciuto come Walter, 65 anni, lancia l’allarme alla centrale dei carabinieri confessando tutto. Ad accorgersi di ciò che stava accadendo in casa, una delle due figlie della coppia, che ha prontamente ...