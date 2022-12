Stomaco | colon e intestino | così cambiano la vita sotto le lenzuola I pazienti confessano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ci sarebbe un'interazione tra le malattie die le disfunzioni della sfera intima. Secondo un'indagine europea condotta sui malati affetti da malattia infiammatoria cronica intestinale, il 40 per cento deiritiene che la patologia ostacolati (se non impedisca) il conseguimento di una relazione intima. Non solo: anche la sindrome dell'irritabile influisce sulle prestazionile. Ed è un fattore spessovalutato, nonostante molti studi abbiano dimostrato che la malattia incida sulla libido e sulla sessualità in generale. Negli Stati Uniti, un altro studio ha rivelato che ilirritabile può alterare la sessualità in due terzi deie, talvolta, avere un impatto negativo ...

Quotidiano Sanità

... sesso, età, indice di massa corporea, livello di istruzione, storia familiare di tumore al- ...riduzione del rischio legata al consumo di pesce in scatola anche per i tumori delloe del ...... farine e zuccheri raffinati, una dieta ipercalorica, l'obesità, la sedentarietà, il fumo, l'abuso di alcol hanno un ruolo centrale nello sviluppo dei tumori del- retto e dello. L'... Tumori gastrointestinali. Aifa approva due nuove indicazioni con Nivolumab L’Aifa ha approvato la rimborsabilità del farmaco immuniterapicoi nivolumab in combinazione con la chemioterapia come trattamento di prima ...Approvata la combinazione con la chemioterapia in prima linea negli adenocarcinomi esofago-gastrici e alla duplice immunoterapia in seconda linea nel colon-retto. L’ok riguarda gli adenocarcinomi esof ...