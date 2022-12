Pronostico Antalyaspor - Napoli | azzurri favoriti | combo 2+Over 2 | 5 a 1 90

ILPrimo confronto fra i due club, ma il Napoli riscuote i favori del. Per i bookmaker il successo partenopeo sembra scontato contro i modesti rivali: su Sisal la combo 2 + ...- Napoli è un'amichevole in programma oggi, mercoledì 7 dicembre alle 18:45. Ecco dove vederla in tv, in streaming e il- NAPOLI - mercoledì ore 18:45 Tornano a sudare le squadre di Serie A. E dopo l'Inter, impegnata anche lei oggi in un'amichevole contro il Salisburgo, tocca al Napoli di ...Le squadre di Serie A riscaldano i motori. Test turco per la squadra di Spalletti: Antalyaspor-Napoli il vista dai bookmaker ...Antalyaspor-Napoli è un'amichevole in programma oggi, mercoledì 7 dicembre alle 18:45. Ecco dove vederla in tv, in streaming e il pronostico ...