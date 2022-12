Tiscali Notizie

Prezzo delin lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: ilcon scadenza a gennaio passa di mano a 74,39 dollari con un aumento dello 0,19% mentre il Brent con consegna a febbraio ...I listini sono appesantiti dalla farmaceutica ( - 1%) e dall'energia ( - 0,6%), quest'ultima con ilche in calo. Ilscende a 76,83 dollari al barile ( - 0,2%) e il Brent a 82,39 dollari (... Petrolio: Wti in lieve aumento a 74,39 dollari La produzione industriale in Germania è scesa meno del previsto: -0,1% mese su mese a ottobre. Sui prezzi del greggio pesano i timori di recessione ...Il prezzo del petrolio greggio WTI si avvicina ai minimi annuali e il gas naturale ripara sui 5,5 dollari a metà sessione.