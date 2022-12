Pd | Majorino | ' io sempre a sinistra | il mio cuore batte per Elly'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Il mioper, non è un grande scoop". Lo ha detto Pierfrancescoa 'Omnibus', su La7, a proposito del congresso Pd. "Io sono un grande amico diSchlein, sonostato su posizioni più dinel Pd. Non diplomaticamente dico che sono felice, mi piace vedere un clima costruttivo, mi auguro che continui. Anche le cose che sta dicendo Bonaccini sono molto ragionevoli -ha spiegato-. Io sono ottimista, affrontiamo assieme questo passaggio, in queste settimane ritroviamo compatezza e unità, poi vediamo al Congresso chi sarà eletto e poi tutti assieme proseguiremo questo lavoro".

Renzi e Calenda sonolì. All'assemblea tenutasi a Milano di Italia Viva Matteo Renzi insiste: "lo sanno gli amici del Pd lombardo: sedecide di fare il vice della Moratti, noi in Lombardia si vince e dopo ...In cosa appoggiae in cosa non è d'accordo Abbiamolavorato insieme, ci conosciamo da molti anni, pur rappresentando modi diversi di intendere il centro sinistra.ha una ...Roma, 7 dic (Adnkronos) – “Il mio cuore batte per Elly, non è un grande scoop”. Lo ha detto Pierfrancesco Majorino a ‘Omnibus’, su La7, a proposito del congresso Pd. “Io sono un grande amico di Elly S ...Pierfrancesco Majorino, europarlamentare Pd e candidato di centro sinistra alle elezioni regionali lombarde per il 2023, racconta il suo programma ai microfoni di Fanpage.it.