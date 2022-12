Meteo | le previsioni in Campania di mercoledì 7 dicembre 2022

Ufficio Stampa

Puglia - Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità in transito alternata a schiarite su tutta la regione. Addensamenti anche bassi e compatti sul Salento. Nessuna variazione nelle ...Liguria. La giornata si apre, dal punto di vista meteorologico, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento nuvoloso più consistente relegato tra la valle Scrivia e la ... Il futuro delle previsioni meteo nell'Euregio Giornata complessivamente stabile sulla Sicilia, seppur caratterizzata dal transito di nubi, in progressivo aumento entro sera di mercoledì 7 dicembre. Primi locali piovaschi in serata sulla Sicilia s ...Fin dalle prime ore del giorno il cielo risulterà coperto su tutte le zone di pianura, con nebbie anche fitte. Il clima risulterà freddo per tutta la giornata, con valori massimi di poco superiori a z ...