Magi | Il governo faccia chiarezza su polizia cinese in Italia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) – “È fondamentale – dichiara Riccardo(nella foto) di Più Europa – che ilal più prestosull’esistenza indi stazioni diclandestine che sarebbero state aperte in diverse città d’dalla Repubblica Popolare, a Milano, Roma, Bolzano, Venezia, Firenze e Prato. “Il quadro descritto dal rapporto presentato dalla ONG spagnola Safeguard defenders ha dei contorni inquietanti, perché questi uffici sarebbero stati utilizzati per identificare i dissidenti del regime di Pechino e a rimpatriarli forzatamente in Cina. “Non convince la spiegazione ufficiale secondo la quale queste strutture sarebbero di supporto ai cittadini cinesi per pratiche amministrative, esistendo già gli uffici consolari regolarmente ...

Formiche.net

Nella replica, il deputatoha definito "necessario rendere pubblici tutti quanti gli accordi ... ha aggiunto l'esponente di Più Europa con riferimento esplicito alConte I ha nel marzo ...... a nome dell'esecutivo, arriva Vittorio Ferraresi, il sottosegretario alla Giustizia del secondoConte. La sua risposta all'interrogazione di Riccardoè un pezzo rilevante di questa ... Stazioni di polizia cinese in Italia Il governo non esclude sanzioni “Le forze di polizia, in costante raccordo col comparto intelligence, hanno in corso un monitoraggio di massima tensione sulla questione” ...L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni finalmente inizia a mostrare qualche segnale di apprensione dopo la denuncia della presenza di stazioni di polizia cinese in Italia ...