Il fallito golpe tedesco e i “nemici della democrazia”

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Venticinque persone sono state arrestate in Germania nell’ambito di un’operazione che ha smantellato una rete di ispirazione neonazista. Secondo la polizia, il gruppo si stava preparando a colpire obiettivi istituzionali per prendere il potere con un colpo di Stato. Alla guida del nuovo governo si sarebbe insediato il leaderbanda, un aristocratico. Altre ventisette persone sono attualmente indagate, ma non in stato di arresto. L’episodio si qualifica come la più grande operazione antiterrorismoRepubblica Federale, con arresti in undici dei sedici lander. L’organizzazione avrebbe cominciato a operare almeno dal novembre 2021, raccoglieva soprattutto membri delle forze armate e dei corpi speciali di polizia, quasi tutti legati all’entità di estrema destra Reichsburger (letteralmente: cittadini del Reich). Questa ...