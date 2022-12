Francia-Inghilterra | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sabato 10 dicembre 2022, alle ore 20, presso l’Al-Bayt Stadium di Al Khor, è in programma una grande classica del calcio europeo,, match valido per i quarti di finale dei Mondiali in Qatar.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I campioni del mondo puntano al bis iridato e, per quanto fatto vedere sino adesso, letà che accada sono davvero molto concrete. Nella fase a gironi si sono assicurati il primo posto battendo in scioltezza Australia e Danimarca, per poi perdere l’ultima gara ininfluente contro la Tunisia. Agli ottavi non c’è stata partita contro la Polonia, battuta cper 3-1 con le reti di Giroud e la doppietta di Mbappe’. Ottimo il percorso anche dei leoni inglesi che hanno raccolto 7 punti nel proprio girone, dando sempre dimostrazione di una ...