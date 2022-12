False multe del Comune a Napoli | come funziona la truffa dell' Iban

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) "Anche nel male i napoletani sono creativi, non c'è niente da fare" , prosegue l'attore, "a volte leggo di truffe che quasi mi affascinano" . "In questo caso dei falsi verbali, ilto forse non ...

La denuncia Come segnalato dal Servizio gestione Sanzioni amministrative, sono sempre più numerosi i ritrovamenti dicontravvenzioni al Codice della Strada, riprodotte in modo impeccabile fino ...Il verbale è quasi identico a quello emesso dai vigili urbani del comune di Napoli. Ma lefasulle depositate sui parabrezza delle automobili in sosta riportano un Iban differente da quello del municipio del capoluogo campano. È questa l'inedito tentativo di truffa ai danni dei ...Si chiede pagamento su Iban diverso da quello del Comune di Napoli: ad oggi contestazioni da parte di sette vittime.E' in corso un inedito tentativo di truffa ai danni dei cittadini residenti nel Comune di Napoli: è stato, infatti, segnalato dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative che ignoti stanno producendo ...