Agenzia ANSA

Unè stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani oggi a Deir Dibwan (Ramallah). Lo ha riferito la agenzia di stampa ufficialeWafa che lo ha identificato in Mujahid Mahmud Hamed, 32 anni. Un portavoce militare israeliano ha precisato che in precedenza l'uomo aveva aperto il fuoco contro una postazione militare ......anche nell'occupazione e nella continua colonizzazione dellae dei quartieri arabi di Gerusalemme Est'. Infatti, solo la fine dell'occupazione e la creazione di uno Stato... Cisgiordania: palestinese ucciso dopo inseguimento Un palestinese è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani oggi a Deir Dibwan (Ramallah). Lo ha riferito la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa che lo ha identificato in Mujahid ...Quella lanciata da JCall* Europa in difesa della democrazia israeliana contro le minacce dalle componenti più scioviniste e integraliste della coalizione di governo in formazione nel paese ...