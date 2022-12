Vinci Casa martedì 06 dicembre 2022 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di martedì 6 dicembre 2022)06. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i06 ...

Presso ladel suono a Parma l'istallazione icono - sonora Il Canto dello Zooforo di sapore ... Museo Marino Marini di Firenze, Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia "Leonardo da" di ...... non solo sull'ampiezza della. Per chi ha necessità di informazioni e spiegazioni è stato attivato un ufficio straordinario infopoint, che si trova in via Montalbano 6 a: l'ufficio è ...Cliccando su Accetta, autorizzi l’utilizzo di tutti i cookie di profilazione indicati nella Cookie Policy e potrai navigare sul nostro sito, con accesso a tutti i titoli degli articoli pubblicati, al ...Win for Life VinciCasa, nel concorso del lunedì il '5' manca e nove scommettitori lo sfiorano. Niente “5” ancora nel Concorso Win for Life VinciCasa n° 339 di Lunedì 05 Dicembre 2022 mentre sono nove ...