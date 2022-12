Olimpia Milano alla scoperta di Luwawu-Cabarrot

BasketUniverso

L'ultimo arrivato in casa, Timothè Luwawu - Cabarrot ha parlato oggi su "La Repubblica". "La mamma della mia fidanzata è di. Con loro ho cominciato a conoscere questa città che mi ricorda un po' Parigi, ......una mano da una raffica di mitra a, sul finire della guerra, Gamba riprese il perfetto uso delle dita proprio grazie al continuo esercizio con il pallone e divenne così giocatore dell'... Ma quindi Facundo Campazzo arriva all'Olimpia Milano o no Dalla pericolosa caduta, con la testa sbattuta sul parquet, di Vitoria, ai 21 punti in 21', con 3/3 da tre punti, di Sassari, l'educazione milanese di Timothè Luwawu-Cabarrot ha preso repentinamente u ...L'ultimo arrivato in casa Olimpia Milano, Timothè Luwawu-Cabarrot, ex Nba con le canotte di Brooklyn nets e Atlanta Hawks tra le altre, ha descritto il suo primo periodo con i meneghini, spiegando anc ...